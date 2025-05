1.000 Euro Schaden: Wenn der falsche Gas-Mann klingelt

Der 19-jährige Wiener Florian P. (Name geändert) und seine Freundin machten in den vergangenen Monaten ein Wechselbad der Gefühle durch: Denn nach dem Bezug der schmucken Gemeindebauwohnung in Hernals und der 1.030 Euro teuren (vermeintlichen) Reparatur der Gastherme stellte sich heraus, dass sie Opfer eine Fake-Firma geworden waren. Das Geld sehen sie nicht wieder, denn die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen gegen die mutmaßlichen Täter ein.