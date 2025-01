Digitale Vignette: Heute ist Stichtag

Die Jahresvignette 2024 gilt noch bis 31. Jänner 2025. Ab 1. Februar muss dann entweder die aktuelle, seegrüne Klebevignette auf Autos angebracht, oder aber die digitale Vignette 2025 registriert sein.

Damit die digitale Vignette mit Sicherheit ab 1. Februar gilt, sollte man sie spätestens heute, 14. Jänner, registrieren, erinnert die Asfinag via Aussendung. Hintergrund: Die digitale Vignette ist erst am 18. Tag nach dem Online-Kauf gültig. Der Grund dafür liegt in der EU-Konsumentenschutzfrist bei Online-Käufen. Käufer können demnach 14 Tage lang von Online-Käufen zurücktreten.

Sofort gültig sind selbst bei Online-Kauf die 1-Tages- und 10-Tages-Vignette.