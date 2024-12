2025 steigen die Kosten auch fürs Autofahren

Sanierung der Luegbrücke auf der Brennerautobahn

Ab Anfang 2025 beginnt die umfassende Sanierung der Luegbrücke auf der Tiroler Brennerautobahn (A13). Während der Bauarbeiten wird der Verkehr zu einem überwiegenden Teil einspurig in beide Richtungen geführt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führen kann. Für rund 170 Tage im Jahr wurde aber zuletzt eine Zweispurigkeit angekündigt. Die Autobahnbetreiber Asfinag bereitete in Zusammenarbeit mit dem Land Tirol zudem weitere Maßnahmen vor, um die Auswirkungen auf den Verkehr zu minimieren. So waren etwa auch 15 zusätzliche Lkw-Fahrverbotstage vorgesehen.

Koralmbahn geht in Betrieb

Bei der Bahn sollte 2025 eine Neverending-Story mit einem Happy-End zu Ende gehen: Im Dezember haben die ÖBB die Inbetriebnahme der Koralmbahn auf dem Programm - nach einer Bauzeit von 24 Jahren. Die Hochleistungstrecke zwischen Graz und Klagenfurt ist Teil der neuen Südbahnstrecke. 50 von 130 Kilometer der neuen Bahn verlaufen in Tunneln, 33 davon im Herzstück der Strecke, dem Koralmtunnel. Die Fahrzeit zwischen Graz und Klagenfurt soll bei schnellen Verbindungen auf 45 Minuten fallen.

Auch das Klimaticket wird ab dem 1. Jänner 2025 teurer. Der Preis für die Jahreskarte steigt dem Umweltministerium zufolge von 1.095 Euro auf 1.179,30 Euro. Dies entspricht einer Erhöhung von 7,7 Prozent.