Digitale Gründung: Außer Spesen bisher wenig gewesen

Die 3 Millionen Euro Steuergeld jedes Jahr seien „für die Fische“. Die Neos fordern, dass wie in Neuseeland alle Unternehmensformen im One-Stop-Shop an nur einem einzigen Tag gegründet werden können. In Österreich dauere eine Gründung im Schnitt nach wie vor 20 Tage.

Schon seit Dezember 2021 in der Schublade liegt der Gesetzesentwurf für die lange versprochene flexible Gesellschaftsrechtsform für Start-ups, bekannt als „FlexKapG“ und „FlexCo“. Justiz- und Wirtschaftsministerium konnten sich bisher nicht auf einen Kompromiss einigen. Als wahrscheinlich gilt, dass jetzt nur Teile des Vorhabens, etwa Erleichterungen bei der Mitarbeiterbeteiligung, umgesetzt werden.