Digitale Geldwelt: Ältere verlieren den Anschluss

Beim Zahlen im Supermarkt kommt das Handy zum Einsatz, Überweisungen werden schon längst via Online-Banking erledigt. Was jüngeren Generationen ganz natürlich vorkommt, ist für Ältere oft ein spanisches Dorf. Sie wollen Geldgeschäfte in ihrer gewohnten Bankfiliale erledigen – doch die hat zugesperrt. Helmut Ettl und Klaus Kumpfmüller, die beiden Vorstände der Finanzmarktaufsicht (FMA), erzählen von enttäuschten bis erbosten Anrufen älterer Bankkunden, die sich in der digitalen Welt nicht zurechtfinden. „Da sind Innovationen für die ältere Bevölkerung nötig. Bitte überlegt euch da etwas“, appelliert Ettl an die Banken. Sonst würden Bevölkerungsgruppen von Finanzdienstleistungen abgeschnitten.

Cyber-Angriffe

In der Digitalisierung der Geldwelt sieht die FMA aber noch andere Herausforderungen. Cyber-Angriffe zählt Kumpfmüller zu den größten Risiken in der heutigen Geldwelt. Die FMA baut daher auch die Prüfung der IT-Sicherheit bei den Finanzdienstleistern aus. Dabei geht es auch darum, die Schnittstellen zwischen Finanz- und IT-Dienstleister sicher vor Angriffen zu machen.

Der heimische Finanzmarkt sei schock- und krisenresistenter als vor der Finanzkrise, stellt die FMA klar. Aber: Es zeichnen sich an verschiedenen Stellen Risiken ab. Einige davon hängen mit den Niedrig- bis Nullzinsen zusammen. Im Zinstief tummeln sich vermehrt Anbieter, die höhere Renditen versprechen. Nicht alle davon seien seriös. Dem Verbraucherschutz will die FMA daher verstärkte Aufmerksamkeit widmen.