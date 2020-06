Dietzel Univolt-Chef: "Waren auf viele Risiken vorbereitet, aber nicht auf so ein Virus“

Dietzel Univolt hatte in der Corona-Krise aber auch Glück im Unglück. Erstens ist das Unternehmen in vielen Märkten präsent – insgesamt in 80 Ländern. Da konnte der Exporteinbruch nach Italien oder Frankreich durch höhere Lieferungen nach Skandinavien ausgeglichen werden.

Zweitens flogen dem Unternehmen Aufträge zu, die sonst Mitbewerber hätten. „Unsere Konkurrenz sitzt in Italien und auch in China. Die Lieferungen von dort fielen komplett aus“, sagt Steigenberger. Einige Probleme gab es für Dietzel Univolt trotzdem. So saßen wichtige Mitarbeiter in Polen fest. „Wir überlegten schon, sie einfliegen zu lassen“, sagt der Firmenchef. Doch dann fanden die Elektrotechniker aus Polen doch noch einen Weg nach Wien – mit zum Teil 1.500 Kilometern Umweg. Ein zweites Problem war Ungarn: Die Bestellungen von dort waren hoch, die Lkw hingen an der Grenze fest. Vorläufig ist auch das gelöst. Jetzt hofft Steigenberger, dass die Regierung Baugenehmigungen beschleunigt, damit der Corona-Lockdown nicht in einen Bau-Stillstand übergeht.