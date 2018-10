Dieselgipfel: Erste Autobauer bieten Umtauschprämien an

Das Angebot gelte für Diesel-Fahrer aller Marken und sei bis zum 30. November befristet. Auch deutsche Hersteller kündigten im Vorfeld des Gipfels solche Prämien an, wollten sich am Dienstagmorgen aber noch nicht dazu äußern.

Der Koalitionsausschuss der deutschen Regierung hatte sich am frühen Morgen in Berlin auch auf eine technische Nachrüstung älterer Diesel verständigt. Die Einzelheiten sollen im Laufe des Tages bekanntgeben werden.In Österreich sind Hardware-Nachrüstungen noch nicht spruchreif. Das zuständige Verkehrsministerium will zunächst die Entscheidung des Nachbarn abwarten. „Wir schauen uns erst mal an, wie das in Deutschland läuft“, hieß es vergangenen Freitag.