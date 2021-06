Dieselaffäre beschleunigt VW-Umbau

Um die Werte möglichst niedrig zu halten, greifen die Hersteller tief in die Trickkiste – im Rahmen des noch Erlaubten. So werden beispielsweise Leichtlaufreifen montiert, diese pumpt man dann noch stärker auf, was den Rollwiderstand weiter reduziert. Auch Spalten in der Karosserie werden abgedeckt, um die Aerodynamik zu verbessern, denn bevor es ins Labor geht, werden die Rollwiderstandswerte im Freien ermittelt. Diese Werte spielen dann für die Einstellungen auf dem Prüfstand eine Rolle. Die Batterie lädt man vorher voll auf und die Hersteller greifen auf besonders gut eingefahrene Autos zurück, diese werden zuvor auch noch mit (teuren) Hochleistungsschmierstoffen befüllt. "Es gibt diverse Kleinmaßnahmen, die in Summe für ein besseres Ergebnis sorgen", so Geringer.

Mit dem künftigen EU-Zyklus WLTP soll dieses "Schönrechnen" schwerer werden. "Der WLTP wird jedenfalls näher an die Realität rankommen", so Geringer. Die Testzeit wird auf 30 Minuten ausgedehnt, die Streckenlänge auf 23,25 Kilometer. Die Geschwindigkeit wird im Mittel bei 46,6 km/h liegen, die Höchstgeschwindigkeit bei 132 km/h.

Kehrseite der Medaille: Die NoVA-Abgabe wird sich so ebenfalls anpassen und entsprechend höher ausfallen.