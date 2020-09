"Diese Form des Kapitalismus' ist am Ende"

Inwiefern?

Die Amerikaner haben es nicht so mit dem Datenschutz und die Chinesen mit den Urheber- und Eigentumsrechten. Davon kann Europa durchaus profitieren, indem wir sagen: Unsere Digitalisierung in der Industrie im Bereich 4.0 ist sicher und schützt die Eigentumsrechte. Das könnte eines Tages auch für Apple und Microsoft interessant werden. Die unterstützen jetzt schon die europäische Datenschutzgrundverordnung und finden das auch wichtig, um die Privatsphäre ihrer User zu schützen. Die könnten sich also eines Tages sagen: Warum müssen wir für immer in Amerika bleiben? Wir können ja auch nach Europa gehen. Bei Digitalisierung spielen Patriotismus und Lokalismus keine Rolle.

Afrika zählt für Sie zu den Zukunftsmärkten. Muss sich Europa stärker in Afrika engagieren?

Absolut. Afrika gehört die Zukunft. Es gibt ja eine Afrika-Strategie der EU. Da müsste aber wesentlich mehr passieren. China ist da schon seit Jahren präsent. Wobei die Chinesen in Afrika jetzt auch nicht unbedingt herzlich willkommen sind, weil China natürlich aus Machtgründen dort engagiert ist, um die Ressourcen abzugreifen.

Wie sehen die Afrikaner Europa?

Afrika ist sehr auf Europa fokussiert. Das sieht man ja auch an den Migrationsströmen. Europa ist der attraktivste Zuwanderungsort. Es wandern aber nicht so sehr die Verfolgten aus Afrika nach Europa aus, sondern eher Angehörige der Mittelschichten, die explizit nach Europa geschickt werden. Daher ist Migration auch ein positives Phänomen und zeigt auch, dass Europa einen sehr hohen Stellenwert und Ansehenswert in Afrika genießt.