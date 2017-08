Die Zeit von Plastik ist noch nicht vorbei

Henderson Island liefert Stoff für Tagträume: Weiße Sandstrände, zahlreiche Tierarten und die nächste Zivilisation ist 5000 Kilometer entfernt. Doch die kleine Insel im Südost-Pazifik ist alles andere als ein Paradies: Denn sie hat die höchste Plastikmüll-Dichte der Welt. Pro Quadratmeter fanden Wissenschaftler dort 671 Stück Plastik – insgesamt 17,6 Tonnen. Darunter viel Fischereizubehör wie Leinen, Netze und Bojen, aber auch Zahnbürsten, Strohhalme und Besteck. Bei einigen Teilen konnten die Forscher die Herkunft ausmachen, sie kamen vor allem aus Asien und aus Südamerika.

Bei der Zerstörung des Paradieses steht Österreich zumindest nicht am Pranger. "Der österreichische Beitrag zur Umweltverschmutzung durch Kunststoff ist sicherlich gering", bestätigt auch Brigitte Karigl vom Umweltbundesamt. In anderen Ländern würde der Müll irgendwo hingekippt und mit dem nächsten Regen in die Flüsse und ins Meer gespült. Und auch die Noten für die Abfallwirtschaft fallen für Österreich gut aus. "Wir sind erwiesenermaßen ein Best Performer in Europa", sagt Christian Holzer, Leiter der Sektion Abfallwirtschaft, Chemiepolitik und Umwelttechnologie im Umweltministerium. Doch gebe es immer Potenzial zur Verbesserung.

Erfolgsstory Plastik

59,75 Millionen Tonnen Müll fielen in Österreich laut dem Bundes-Abfallwirtschaftsplan 2017, der noch in Begutachtung ist, 2015 an. Mehr als die Hälfte davon waren Aushubmaterialien, sieben Prozent stammen aus privaten Haushalten. Noch immer sind das vier Millionen Tonnen Müll. Laut Umweltministerium sind davon 300.000 Tonnen Verpackungsmaterial aus Kunststoff.

Die größte Stärke von Kunststoff: Vielfältigkeit. Zwar werden 40 Prozent der Rohkunststoffe in Europa als Verpackungsmaterial verarbeitet, doch dient es auch als Baumaterial, als Faser in der Kleidung, ist in Kosmetikprodukten, in Herzklappen und in Elektrogeräten. Christian Holzer: "Ohne Kunststoff würde eine moderne Gesellschaft nicht auskommen. Wir müssten uns sehr viel überlegen, wenn wir darauf verzichten müssten."

340 Milliarden Euro

Wieso nicht darauf verzichtet wird oder werden kann, hat einen guten Grund: Plastik ist Geld. Es steht eine riesige und gut eingespielte Industrie dahinter. In Österreich zählt alleine die Branche der Kunststoffverarbeiter laut Bank-Austria-Bericht von März 600 Unternehmen, 29.300 Beschäftigte und macht 6,4 Milliarden Euro Umsatz.

Auf europäischer Ebene sind die Zahlen noch eindrucksvoller: Im Jahr 2015 zählte die gesamte Plastikindustrie in Europa 60.000 Firmen, setzte 340 Milliarden Euro um und schaffte 1,5 Millionen Arbeitsplätze.

Willi Haas vom Institut für Soziale Ökologie der Alpe-Adria Universität in Klagenfurt sagt: "Es wäre ein großer Umorientierungsprozess, in den man investieren muss und da gibt es immer Unsicherheiten. Wenn man etwas so Großes verändern will, gibt es immer Gewinner und Verlierer. Und so stellt sich die Branche möglichst positiv dar, sagt, Kunststoff ist nicht so heikel, damit er auch weiterhin als Material der Zukunft gesehen wird." Insgesamt wäre der Ausstieg aus fossilen Materialien jedoch ein wichtiger Schritt.

In Österreich werden von den 300.000 Tonnen Kunststoffverpackungen 160.000 Tonnen getrennt gesammelt. Davon werden 60.000 Tonnen rezykliert. Der Rest wird thermisch verwertet, also verbrannt. Wieso nicht mehr rezykliert wird, erklärt Karigl: "Das Problem beim Recycling von Kunststoff sind die Zusatz- und Farbstoffe, die die Eigenschaften dem Verwendungszweck anpassen. Die Herausforderung ist, das wieder so zu trennen, dass es erneut verarbeitet werden kann." Das ist aufwendig und damit teuer.

Kunststoff aus fossilen Rohstoffen komplett abzuschaffen ist in absehbarer Zeit nicht denkbar. Die Alternative: Kunststoffe aus nachwachsenden Rohstoffen. Laut Christian Holzer gibt es bereits einige Anbieter, aber nur die wenigsten würden Produkte aus reinen biogenen Materialien anbieten. "Das ist einerseits eine Frage der Technik, andererseits ein Problem der geringen Nachfrage", sagt Christian Holzer. Womit sich die Katze in den Schwanz beißt.