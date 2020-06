Die wunderbare Welt des Yanis Varoufakis

Die griechische Regierung dürfte am Donnerstag einen Antrag auf Verlängerung des auslaufenden Hilfsprogrammes stellen – zumindest, was die Kredite betrifft. Ob sie sich auch an die alten Auflagen halten will, ist offen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Doch wie tickt Griechenlands Finanzminister, Yanis Varoufakis? Wer die Welt des linken Wirtschaftsprofessors verstehen will, findet reichlich Material vor. Aus seinen Blogs, Interviews, Essays ergibt sich ein stimmiges Bild – das aber 180 Grad konträr zu jener Politik ist, die Europa mittlerweile fünf Jahre lang verfolgt hat.

Irrtum 1: Es hängt an Begriffen Frankreichs Finanzminister Michel Sapin glaubt, ein Kompromiss ist nur eine "Frage der Wortwahl". Wird Syriza also der Verlängerung des Troika-Hilfsprogramms zustimmen, wenn man das eine "Überbrückung durch einen Vertrag mit den Institutionen" nennt? Diese Erwartung ist naiv. Varoufakis hat oftmals klargemacht, dass die Hilfskredite für ihn keine Lösung, sondern Teil des Problems sind. Aus seiner Sicht müssen nicht die Griechen gerettet werden, sondern die Eurozone – vor ihrer fehlgeleiteten Krisenpolitik.

Irrtum 2: Varoufakis blufft Der Professor mag ein Experte für Spieltheorie sein, er pokert aber nicht. Varoufakis meint es ernst. Die Eurozone verglich er mit den USA der 1970er. Man hat erkannt, dass der Krieg in Vietnam nicht zu gewinnen ist, ist aber unfähig, den Kurs zu ändern. Dazu brauche es jemanden wie Syriza, der Nein zur Troika sage und das "Zugsunglück in Zeitlupe" verhindere, sagte er im Juni 2012.

Irrtum 3: Athen wird keine Pleite riskieren Sicher? Anders als praktisch alle Experten ist Varoufakis der Ansicht, Athen könne sehr wohl pleitegehen und in der Währungsunion bleiben, wenn die Europäische Zentralbank mitspielt. Und die werde nicht den Kollaps des Euro riskieren wollen, schrieb er vor drei Jahren.

Irrtum 4: Die Märkte zeigen den Griechen die Grenzen auf Die Reaktion der Finanzwelt ist für Varoufakis irrelevant. Die Börsenkurse in Athen stürzen ab? Entscheidend seien nicht "Blasen, sondern fundamental richtige Preise". Die Banken bluten aus? "Das Geld der großen Investoren hat ohnehin schon im Oktober das Schiff verlassen." Die Zinsen für Staatspapiere schießen hoch? "Umso besser, dann sind Lissabon, Madrid und Rom gezwungen, die Front der Peripherieländer kreativ zu unterstützen." So Varoufakis kurz vor der Wahl im Dezember 2014.

Irrtum 5: Athens Verbündete Die Hoffnung, nach dem Wahlsieg Verbündete in Portugal, Italien und Frankreich zu finden, ist nicht aufgegangen: Die griechische Regierung ist isoliert. Im Rest der Eurozone wird das Ende mit Schrecken – ein " Grexit" – inzwischen weniger gefürchtet als der Schrecken ohne Ende, also immer neue Hilfspakete.

Irrtum 6: Griechenland benötigt keine neuen Kredite Es stimmt: Klammert man die Rückzahlung der Schulden aus, so hat der griechische Staat zuletzt mehr Geld eingenommen als ausgegeben. Könnte Athen also den Alleingang wagen? Eine kühne These. Der Budgetüberschuss war eine Momentaufnahme und ist durch die jüngsten Turbulenzen überholt. Und wie Athen den Bankrott sämtlicher Banken bewältigen würde, hat noch niemand beantwortet.