Die Wohnungspreise schießen durch die Decke

Weniger Angebot treibt naturgemäß die Preise. Dabei gab es ein eindeutiges West-Ost-Gefälle. In Vorarlberg und Tirol wurden Eigentumswohnungen im Vorjahr um 1,8 bzw. 1,7 Prozent teurer. In Kärnten gab es praktisch keine Veränderung, in Oberösterreich wurden die eigenen Wände sogar eine Spur billiger. Davon können Salzburger und Niederösterreicher nur träumen – sie mussten um 9,5 bzw. 14 Prozent mehr zahlen. Und in Wien schossen die durchschnittlichen Preise für Eigentumswohnungen überhaupt gleich um mehr als 22 Prozent durch die Decke.

10.538 Euro – so viel kostet im Durchschnitt ein Quadratmeter Wohnung in Wien Innere Stadt. Um dasselbe Geld kann man sich in Wien-Simmering fünf Quadratmeter, in Favoriten 5,5 Quadratmeter zulegen. In der Innenstadt geht es aber auch noch um einiges teurer: Ein Viertel der verkauften Wohnungen kostete mehr als 14.322 Euro pro Quadratmeter.

Für heuer sagt Re/Max voraus, dass der Preisauftrieb weitergeht – allerdings spürbar langsamer. Eigentumswohnungen in zentraler Lage könnten sich um 3,8 Prozent verteuern.