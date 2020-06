Die Wirtschaft gibt wieder Gas

Die Botschaften der Wirtschaftsforscher für die Aussichten im heurigen Jahr sind zwar noch etwas durchwachsen. Klar ist mittlerweile allerdings, dass die befürchtete Rezession in der Eurozone ausbleiben dürfte. Vor allem bei den Schwergewichten Deutschland und Frankreich erwarten die Experten heuer zumindest einen leichten Aufschwung.

Auch in Österreich stehen die Zeichen wieder auf Wachstum. Die heimische Notenbank sieht eine Stabilisierung der Konjunktur, ein Rückfall in die Rezession sei nicht zu erwarten. Und die Bank Austria hält ab dem Sommer ein Wirtschaftswachstum von zwei Prozent für möglich. Was für das Gesamtjahr 2012 eine Steigerung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Richtung ein Prozent bedeutet.