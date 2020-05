Die Wiederentdeckung einer Erfolgsformel

Irgendeine Begründung hat es immer gegeben, mit der die Arbeitgeber in den vergangenen 15 Jahren von ihren Dienstnehmern Zurückhaltung bei den Lohnsteigerungen forderten - und das in aller Regel auch durchsetzten. Mit der laufenden Lohnrunde der Metaller geht diese Taktik offenbar nicht mehr auf. Die Gewerkschafter haben die Erfolgsformel aus früheren Jahrzehnten wiederentdeckt.



Der legendäre Langzeit-ÖGB-Chef Anton Benya hatte das grundsätzliche Maß für die jährlichen Lohnerhöhungen vorgegeben: Abgeltung der Inflation plus den halben Wert des Produktivitätszuwachses. Wirtschaft und Arbeitnehmer sind mit dieser Benya-Formel über viele Jahre bestens gefahren.



Unter dem Hinweis auf die Zwänge der Globalisierung und in der Philosophie des Shareholder-Value - also der einseitigen Bevorzugung der Eigentümer von Unternehmen - wurde die Erfolgsformel ab Mitte der 90er-Jahre gekippt. Eindeutige Langzeitfolge: Die Lohnquote im Volkseinkommen ist seit 1995 von 76 auf 68 Prozent gesunken. Die Dividendenausschüttung österreichischer Aktiengesellschaften hat sich im gleichen Zeitraum auf 10 Prozent der Unternehmenswertschöpfung verdoppelt.



Die Metaller, traditionell Taktgeber für die jährlichen Lohnrunden, wollen jetzt dem schleichenden Verlust bei den Nettoeinkommen ein Ende setzen. 5,5 Prozent fordern sie, und das entgegen allen Usancen auch noch via Pressekonferenz statt hinter den Türen der Verhandler. Betriebsversammlungen sollen das zu Beginn der kommenden Woche unterstützen, wenn es bei den Verhandlungen am Mittwoch keine Fortschritte aus Gewerkschaftssicht gibt, stehen Streiks im Raum.