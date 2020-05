Die Westbahn macht's um die Hälfte

Einen Preiswettbewerb können sich vielreisende Bahnkunden auf der Westbahnstrecke durch den neuen Mitbewerber ab Dezember nicht erwarten. Sehr wohl aber möchten ÖBB-Chef Christian Kern und Westbahn-Miteigentümer und Strabag-Chef Hans-Peter Haselsteiner mit Qualität und Kundenservice um die Gunst der Bahnfahrer buhlen, wie die beiden in einem recht freundlich gehaltenem Schlagabtausch Mittwochabend in der Ö1-Sendung "Im Klartext" ausführten.



Ein Westbahn-Ticket Wien-Salzburg werde exakt 23,80 Euro kosten, verkündete Haselsteiner - der Preis eines ÖBB-Vorteilscard-Tickets auf dieser Strecke. Die private Westbahn wird ab 11. Dezember bis zu 18 mal täglich die Strecke Wien-Salzburg befahren. Auch sollen fünf Busverbindungen zu den tragenden Haltestellen in Wien, Linz und Graz eingerichtet werden, ab 2012 soll eine sechste Verbindung dazukommen.



Die Westbahn rechne damit, im dritten Jahr den Break-Even zu erzielen und ab dem vierten Jahr die Investitionen zurückzahlen zu können. ÖÖB-Chef Kern verwies darauf, dass die ÖBB mit flexibler Tarifpolitik und einzelnen Sparangeboten zu bestimmten Zeiten versuchen wolle die Passagierströme zu steuern. Bahnfahren in Österreich sei bereits deutlich billiger als in den Nachbarländern Schweiz und Deutschland. Die ÖBB befänden sich in einer "Restrukturierungsphase" und wollten 2013 eine "Schwarze Null" schreiben.



Hingegen dürfte die Westbahn-Konkurrenz bei den ÖBB einen Innovationsschub ausgelöst haben. Manche Änderungen wurden sicherlich durch den Wettbewerb beschleunigt, räumte ÖBB-Chef Kern ein, zum Beispiel das geplante Wireless LAN in den ÖBB-Zügen. "Wir sagen nicht, Liberalisierung ist eine komplett unsinnige Idee".