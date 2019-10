„Die Währungsfonds-Prognose für 2020 ist zu optimistisch“

Abschwung, welcher Abschwung? Der Internationale Währungsfonds ( IWF) malte jüngst ein erstaunlich rosiges Bild. Bei der Herbsttagung in Washington prognostizierten die Experten für 2020 ein globales Wachstum von 3,4 Prozent (nach heuer 3 Prozent). Und, noch verblüffender: Für die Industriestaaten soll sich – so wie heuer – ein Plus von 1,7 Prozent ausgehen.

Das ist für Peter Brezin-schek, Chefökonom der Raiffeisen Bank International (RBI), der die Debatten vier Tage lang in Washington verfolgt hat, schwer nachvollziehbar. Zwar zeichne sich ab, dass der Tiefpunkt des Abschwunges bald erreicht sein dürfte. Viel Aufwind sei aber nicht in Sicht.

Zum Vergleich: Die RBI-Experten prognostizieren für 2020 der Eurozone 0,5 Prozent Plus, den USA 1,5 Prozent und Japan 1 Prozent. All das ist weit entfernt von den IWF-Erwartungen. Und es passt auch nicht zu den vielen Warnrufen in Washington, die eine Eskalation des Handelsstreits befürchteten.