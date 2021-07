voestalpine schnürt neues Kostensenkungs- Paket

Der heimische Stahl- und Technologiekonzern voestalpine spitzt neuerlich den Rotstift. Details will der Konzern zwar erst am Dienstag nennen, das geplante Kostensenkungspaket soll aber nicht viel niedriger ausfallen als das letzte. Das seit 2009 laufende und jetzt abgeschlossene Sparprogramm brachte in Summe Kosteneinsparungen von rund 620 Millionen Euro jährlich. Analysten gehen daher davon aus, dass das neue Sparpaket um die 500 Millionen Euro schwer ist.

Und erwarten daraus viel Potenzial für höhere Gewinne im Anfang April beginnenden voestalpine-Geschäftsjahr 2014/15. Die Wertpapierexperten der Credit Suisse erhöhten ihre Empfehlung für das Stahlpapier am Montag von "neutral" auf "outperform", in der Folge schoss die Aktie um bis zu 5,7 Prozent in die Höhe.

Welche Sparte dieses Mal die Hauptlast der Einsparungen tragen muss, sagte die voestalpine bisher nicht. Insider gehen allerdings davon aus, dass angesichts der nach wie vor flauen Konjunktur in Europa neuerlich die Stahldivision ein gerüttelt Maß an Einsparungen tragen wird müssen. Denn zusätzlich zum eher flauen Geschäft drücken die Überkapazitäten in der europäischen Stahlindustrie weiter auf die Preise. Vorerst offen sind auch die Sparmaßnahmen selbst, Personalmaßnahmen dürften aber nur eine untergeordnete Rolle spielen, weil die Personalkosten nur rund 15 Prozent der Gesamtkosten ausmachen.