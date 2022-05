Die Voestalpine kann das Erz aus der Ukraine ersetzen

Das Thema Energieversorgung ist nicht das einzige Akut-Problem. Dazu kommen Lieferkettenprobleme. Einerseits durch den Krieg in der Ukraine, andererseits durch EngpÀsse in China und Handelsembargos.

Kapfenberg kann endlich hochfahren

Dabei lĂ€uft das GeschĂ€ft noch gut. Die AuftragsbĂŒcher sind laut Eibensteiner voll und Energiepreiserhöhungen können angesichts großer Nachfrage vorerst an die Kunden weitergegeben werden.

Auch das neue Stahlwerk im steirischen Kapfenberg kann endlich diesen Sommer in Betrieb gehen. Wegen Lieferproblemen hatte der Start verschoben werden mĂŒssen.

Trotz allem, will Eibensteiner an den langfristigen Zielen festhalten. Ab 2027 könnte das Unternehmen, das zwar als Maßstab fĂŒr saubere Stahlproduktion gilt, aber dennoch 15 Prozent des österreichischen CO2-Gesamtausstoßes verantwortet, 30 Prozent seiner Emissionen abbauen.

Das wĂŒrde den heimischen CO2-Ausstoß um fĂŒnf Prozent oder rund 4 Mio. Tonnen pro Jahr reduzieren. Bis 2050 gilt sogar eine CO2-neutrale Produktion der voestalpine als möglich.

Politik braucht einen Plan

Um dorthin zu kommen, brauche es aber neben Milliardeninvestitionen vor allem grĂŒne Energie - Strom und Wasserstoff - in großen Mengen.

Und da erwartet sich Eibensteiner von der Politik deutlich schnellere und klarere Maßnahmen. "Es ist höchste Zeit, in die GĂ€nge zu kommen. Wir brauchen ein Gesamtkonzept fĂŒr die langfristige Versorgung mit Strom und Wasserstoff - und das zu wettbewerbsfĂ€higen Preisen."

Das bedeute die Herstellung ausreichender Mengen und den Bau entsprechender Netze zur Verteilung der Energie. Auch mĂŒssten die Förderungen die Notwendigkeiten der Stahlindustrie berĂŒcksichtigen.

Konzepte beziehungsweise BeschlĂŒsse der Regierung dafĂŒr fehlen aus Sicht Eibensteiners. Immerhin ist der Konzernchef zuversichtlich, dass 2027, also in fĂŒnf Jahren, die fĂŒr den Umbau eines Teils der Voest-Produktion nötigen grĂŒnen Energiemengen zur VerfĂŒgung stehen werden.

Wasserstoff relevante Rolle

Bis 2030 wird Wasserstoff in Europas Energieversorgung eine relevante Rolle spielen, ist Eibensteiner ĂŒberzeugt. Was Österreichs Strategie dazu betrifft, ist er hingegen zurĂŒckhaltend: "Ich weiß nicht genau, was da drin steht", vermerkt er.

Aber relevant sei letztlich ohnehin, was konkret getan wird: "In Wirklichkeit muss man in Umsetzungen denken", also wie tatsÀchlich die EnergietrÀger zu den Betrieben kommen sollen und nicht, was theoretisch möglich wÀre.

Zahlen zur Voestalpine

BeschÀftigte

Die Voestalpine zĂ€hlt an 500 Standorten in 50 LĂ€ndern derzeit 48.700 BeschĂ€ftigte; davon 22.000 in Österreich

Bilanz

Der Umsatz betrug im GeschÀftsjahr 2022/21 rund 11,3 Mrd. Euro; das Ebitda lag bei 2,3 Milliarden.

1.370Lehrlinge sind derzeit weltweit im Konzern in 50 Berufen beschÀftigt. Heuer will man 500 aufnehmen.