Die Teenager-Jahre des Euro sind vorbei

13,7603 – können Sie mit dieser Zahl etwas anfangen? Exakt so viele Schilling wog ein Euro, als die Gemeinschaftswährung an den Start ging. In Form von Münzen und Scheinen gab es die neue Währung zwar erst Ende 2001, Anfang 2002. Als Recheneinheit (Buchgeld) feiert der Euro aber heute seinen 20. Geburtstag. Damals führten elf EU-Mitgliedsstaaten, darunter Österreich, den Euro ein, bald darauf „schummelte“ sich Griechenland mit geschönten Defizitzahlen in diesen Klub.

Während Ältere zumindest bei größeren Anschaffungen noch in die „alte“ Währung umrechnen, ist für Jüngere der Schilling fremd. Mario Draghi, der Chef der Europäischen Zentralbank, sagte denn auch: „Nach 20 Jahren ist nun eine Generation herangewachsen, die keine andere Landeswährung mehr kennt.“