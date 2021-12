Die Superstars der Kunst-Investoren

Im Mai erstand Particle für knapp 13 Millionen Dollar eine Banksy-Schablone mit dem Titel „Love is in the Air“. Das Bild wurde in 10.000 gleich große, digitale Schnipsel, sogenannte Particles, zerteilt, die ab 10. Jänner 2022 versteigert werden. Das physische Werk, das gibt’s ja auch noch, kommt in ein Museum.

„Die Menschen akzeptieren dieses neue Narrativ, Dinge zu besitzen“, gab sich Shingo Lavine, Mitgründer von Particle und der Krypto-Plattform ethos.io, dieser Tage in der New York Times zuversichtlich. Man wolle nicht die Welt verändern, versuche aber, eine neue Community zu erreichen und „mit den größten Sammlern der Welt zu konkurrieren“ (Gouzer).

Wird spannend, wie sich die 10.000 Fitzelchen Banksy verkaufen. Die Meinung am etablierten Markt über die angebliche NFTs-Revolution ist gespalten. Könnte für die Beteiligten womöglich nur der Versuch sein, schnell reich zu werden, vermuten Skeptiker.