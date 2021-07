Die schlüsselfertigen eigenen vier Wände

Faulheit ist Trumpf. Unter diesem Motto entscheiden sich immer mehr Österreicher, die eigene vier Wände wollen, für schlüsselfertige Häuser. Wurde vor vier Jahren jedes vierte Haus schlüsselfertig übergeben, soll dieser Anteil heuer bei knapp 30 Prozent landen. Die Tendenz ist weiter steigend. Die Branche freut sich bei diesen Gesamtpaketen über höhere Margen. Mit einem Fertighausanteil von knapp 35 Prozent hält Österreich im europaweiten Vergleich die Spitze.

Die Fertighaus-Industrie peilt für heuer ein Umsatzplus von 6,4 Prozent an. Das Angebot an Dienstleistungen soll weiter ausgebaut werden. Die Branche will sich auch um Garagen, Beschaffungslogistik und Genehmigungen kümmern, sagt Elk-Geschäftsführer Gerhard Schuller dazu.

Aus einer Fertighaus-Studie geht hervor: Bei der Auswahl der eigenen vier Wände sind die Österreicher konservativ. "Quadratisch, praktisch, gut", lautet der Kommentar von Interconnetion-Consulting-Chef Frederik Lehner dazu.