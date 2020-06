Die ÖBB wollen ihre railjet-Flotte aufrüsten

Was die Kunden auf der Weststrecke verstärkt beim ÖBB-Konkurrenten Westbahn einsteigen lässt. Kern: "Der railjet ist im Wettbewerb eine Waffe, die Kundenzufriedenheit ist hoch. Auf der anderen Seite des Spektrums sehen wir aber, dass unsere Intercity-Züge nicht immer den Anforderungen aller Kunden voll entsprechen." In Zahlen: Fuhren im Vorjahr auf der Weststrecke im railjet um 1,6 Prozent mehr Passagiere, stiegen in die Intercity-Züge der ÖBB um mehr als drei Prozent weniger Fahrgäste ein.

Neue Intercity-Züge wird es, so Kern, freilich erst "Ende des Jahrzehnts, vielleicht auch ein Jahr früher" geben können. Denn trotz der Verbesserung der Ertragslage kann sich die Bahn die Riesen-Investition derzeit nicht leisten. Für die neuen Züge muss die Bahn bis zu einer Milliarde Euro in die Hand nehmen. Kern: "Da geht es um ein erhebliches Volumen. Es wird kaum unter 800 Millionen Euro sein können, im Voll-Rollout kann es bis zu einer Milliarde raufgehen."