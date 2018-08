Die Oberbank geht für ihre Mitarbeiter stiften

Oberbank-Chef Franz Gasselsberger konnte am Dienstag stolz das neunte Rekordhalbjahr in Folge präsentieren. Das Betriebsergebnis zog um 15,1 Prozent auf 139,4 Millionen Euro an, der Überschuss nach Steuern verbesserte sich um 12,2 Prozent auf 114 Millionen Euro. „So weit, so fad, so stabil“, so Gasselsberger launig. Der Schub sei von einer „unglaublich starken Kreditnachfrage“ gekommen. Zahlen zum stärksten Kreditwachstum in der Geschichte der Bank: Bei den Kommerzkrediten gab es ein Plus von 9,3 Prozent, bei den Privatkrediten eines von 6,6 Prozent. Das war ein viel höheres Tempo als im Durchschnitt des heimischen Bankenmarktes. Dass nur 5,3 Millionen Euro an Risikovorsorgen gebildet werden mussten, zeigt die Qualität der Schuldner. „So tief wird das aber nicht bleiben“, sagt der Bank-Chef voraus.

Protektionismus, Türkei, Staatsverschuldung – Gasselsberger fallen viele Drohpotenziale ein, die die Stimmung der Kunden trüben könnten. Er bleibt daher bei einem zurückhaltenden Ausblick: Das Rekordergebnis des Vorjahres zu erreichen, wäre ein Erfolg.