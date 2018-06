Die Milchproduktion steigt weiter: Alles Käse

Die größte österreichische Molkerei Berglandmilch wird künftig jährlich um 15.000 Tonnen mehr Käse produzieren. 45 Millionen Euro wurden in Produktionsanlagen am Standort Voitsberg (Steiermark) investiert. Durch kurze Transportwege werde sichergestellt, dass „die hohe Qualität heimischer Milch geschmacklich noch besser erlebbar wird“, betont der Generaldirektor der Berglandmilch, Josef Braunshofer. 300 Millionen Liter Milch werden künftig an diesem Standort zu Käse verarbeitet. Am Sonntag ist Eröffnung.