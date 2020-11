"Die Menschen wollen konsumieren"

Die WKO fordert die Ausdehnung des Reparaturbonus auf Elektrogeräte. Wie stehen Sie dazu und würden Sie davon profitieren?

Das sollte absolut gemacht werden. Ob wir davon direkt profitieren oder nicht, kommt darauf an, wie das Gesetz wirklich kommt. Das wichtigste ist, dass weniger Ressourcen verbraucht werden.

Sie versprechen eine Preisersparnis von bis zu 40 Prozent – ist es das, das die Kunden lockt, oder ist es das Umweltbewusstsein?

Die gute Antwort ist, es ist beides. Als wir vor drei gestartet sind, war Nachhaltigkeit kein großes Thema. Damals haben 80 Prozent gesagt, sie kaufen das Produkt wegen dem Preis und 20 Prozent wegen der Nachhaltigkeit. Aktuell stehen wir bei 60 Prozent wegen dem Preis und 40 Prozent wegen der Nachhaltigkeit.

Sie expandieren und Ihre Bürofläche wächst trotz Home Office?

Ja, wir haben in den letzten Monaten noch mal 20 Mitarbeiter eingestellt. Wir wollen in verschiedene Märkte expandieren. Dafür brauchen wir Mitarbeiter, die diese Märkte betreuen und dafür braucht‘s auch Bürofläche. Wir waren auch im Home Office und es funktioniert, aber man ist effizienter und besser in der Zusammenarbeit, wenn man gemeinsam in einem Büro sitzt.

Ist der Trend zu erneuerten Elektrogeräten vielleicht auch ein Corona-Effekt?

Mit Sicherheit auch. Jeder Mensch merkt, der Wirtschaft geht‘s nicht gut, ich sollte sparen. Gleichzeitig ist Nachhaltigkeit nach wie vor ein riesen Thema und wird ein Thema der nächsten Jahrzehnte bleiben.