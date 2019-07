Die Länder Afrikas brauchen Industrie

Das Freihandelsabkommen soll den Binnenhandel ankurbeln und Investoren anlocken. Das ist auch nötig. Denn laut Weltbank sind die Kosten für den regionalen Handel in keiner anderen Region höher als in Afrika.

Doch beinhaltet das Abkommen auch eine politische Komponente. Das Wichtigste sei, dass Afrika sein Schicksal in die eigenen Hände nimmt, sagte unlängst Erastus Mwencha in der deutschen ZEIT. Er ist einer der Chefdesigner der Agenda 2063, welche die afrikanischen Länder vor sechs Jahren unterzeichnet haben und die den Kontinent nach vorne bringen soll. Zentraler Punkt für Mwencha: Afrika muss sich industrialisieren.

Afrika liefert seine Rohstoffe in alle Welt. Was aber fehlt, ist die Verarbeitung vor Ort. Etwa von Kakao-Bohnen. Vom Gewinn aus dem Schokoladenverkauf erhalten die afrikanischen Erzeuger laut Mwencha nur fünf Prozent, der Rest fließt ins Ausland. „Wir wollen unseren Gewinnanteil erhöhen, indem wir Agrarprodukte selbst veredeln.“ Für Mwencha wäre der Aufbau einer Verarbeitungsindustrie ein Quantensprung für den Kontinent. Denn Industrie zieht weiteres Kapital an. Kapital ermöglicht weiteres Wachstum.