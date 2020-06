Die irre Welt der High-Speed-Börse

Heute können die Computersysteme in jeder Sekunde zig-tausende Transaktionen durchführen. Zwar werden bei jeder Transaktion nur Centbeträge oder weniger verdient. Aber durch die riesige Anzahl an Transaktionen summieren sich die Centbeträge für Hedgefonds und Banken zu Millionen und Milliarden-Gewinnen. Eine Finanztransaktionssteuer würde dieses Geschäftsmodell unbrauchbar machen, da sie jede einzelne Transaktion besteuert.

Den Finanzbehörden ist das HFT längst suspekt. Schon lange können sie mit den Innovationen der Finanzbranche nicht mehr mithalten, sie verstehen sie nicht einmal vollständig, gab die Chefin der US-Börsenaufsicht kürzlich zu.

Im Mai 2010 verzeichnete der US-Börsenindex Dow Jones innerhalb von fünf Minuten einen Kursverfall von fast zehn Prozent, ein Rekord-Kurssturz in so kurzer Zeit. Zehn Minuten später erholte sich der Kurs teilweise wieder. Das Phänomen ging unter dem Namen "Flash Crash" in die Börsengeschichte ein. Bis heute ist unklar, was an jenem Tag eigentlich passiert ist. Dem HFT wird jedenfalls die Rolle eines "Brandbeschleunigers" angelastet.

"Computerprogramme haben den Markt übernommen", erklärt Professor Stefan Pichler von der Wirtschaftsuni Wien. "Diese können ein Crash-Szenario an den Börsen extrem verstärken, und dann erst recht zu einer Panik führen. Beim Flash-Crash 2010 ist so ein Schaden passiert, und wir können nicht ausschließen, dass ein Crash wieder enorme Wellen schlägt." Positiv sei andererseits, dass dem Markt mehr Liquidität zugeführt worden ist – also, dass die Börsen ausreichend mit Geld versorgt werden.