Die größte Bitcoin-Börse ist pleite

Das wochenlange Verwirrspiel hat ein Ende: Mt.Gox, die größte und bekannteste Handelsplattform der digitalen Währung Bitcoin, ist wie befürchtet pleite und braucht Gläubigerschutz. Der französische Mt.Gox-Gründer Mark Karpelès trat am Freitag in Tokio vor die Presse, um sich auf Japanisch zu entschuldigen.

Ein bizarrer Auftritt: Der Computer-Geek, sonst leger in T-Shirt und Jeans, trug Anzug und Krawatte. Sekundenlang verharrte er in tiefer Verbeugung – wie es sich nach Landessitte für Schuldner und als Zeichen der Reue ziemt. Was nicht recht ins Bild passte, war Karpelès’ Lächeln: Verlegen- oder Verschlagenheit? Darüber diskutieren in Online-Foren viele erboste Mt.Gox-Kunden.

Die 127.000 betroffenen Gläubiger haben wohl wenig Chancen, zu ihrem Geld zu kommen. Wie am Freitag bekannt wurde, sind die Mt.Gox-Schulden von 6,5 Mrd. Yen (46 Mio. Euro) nämlich weit höher als das Vermögen.