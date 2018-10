Die Gewinner und Verlierer des Zinstiefs

„Den kleinen Sparer gibt es nicht“, stellt der Notenbank-Chef fest. Fast ein Viertel der privaten Haushalte hat zuwenig Einkommen, um überhaupt zu sparen. Für einen „erheblichen Teil der Menschen“ sei Sparen ein Sicherheitsnetz. Etwa für den viel zitierten Fall, dass die Waschmaschine eingeht. Zinsen seien in diesem Bereich zweitrangig, Empfehlungen, Veranlagungen mit mehr Ertrag zu favorisieren, sinnlos. Erst die Haushalte mit höheren Nettoeinkommen können sich höhere Sparquoten über den Notgroschen hinaus leisten.

Genauso bunt wie die Welt der Sparer ist auch jene der Bankkunden. Kontostand abfragen, Geld überweisen, einen Abbuchungsauftrag installieren – Bankgeschäfte werden zunehmend online durchgeführt. Allerdings kommt es hier sehr auf das Alter der Kundschaft an. In der Altersgruppe 14 bis 35 setzen um die 70 Prozent auf Online-Banking. In der Altersgruppe 66+ sind das höchstens zehn Prozent. Weil die Digitalisierung fortschreitet, müssten sich Banken auch Angebote für Ältere überlegen, fordert Nowotny, der vor einer drohenden Altersdiskriminierung warnt. In wenigen Bereichen sei der Unterschied zwischen den Generationen so ausgeprägt, meint Nowotny. „Vielleicht noch bei Disco-Besuchen.“