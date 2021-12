Pharmaaktien: „Die Felle sind bei Covid verteilt“

Neue Impfstoffe

Für viele bis dato Ungeimpfte sind sie die Hoffnung: jene Impfstoffe, die auf der bisher üblichen Totstofftechnologie beruhen. Für den Stoff des US-Biotechunternehmens Novavax könnte die Zulassung in der EU noch heuer über die Bühne gehen, in Indonesien und auf den Philippinen ist er bereits in Verwendung. Die EU hat einen Kaufvertrag über bis zu 100 Millionen Dosen in diesem und im nächsten Jahr geschlossen.

Das Mittel hat laut Novavax eine Wirksamkeit gegen Delta von rund 90 Prozent. Ein Update gegen Omikron soll laut Novavax im Jänner erfolgen. „Die mRNA-Technologie lässt sich schneller umsetzen“, sagt RBI-Analyst Salcher. Zudem könne man nicht abschätzen, wie viele Impfskeptiker Totimpfstoffe wirklich nützen werden.

Diese Ansicht teilt Erste-Analyst Kober und spricht von einer „Nische“. Zudem seien die Kapazitäten mit nur 2 Fabriken beschränkt.

Dennoch sind die Anleger zuversichtlich. Die Aktie legte seit Jahresbeginn bereits um 60 Prozent zu, Analysten sehen weiteres Potenzial und empfehlen sie zum Kauf. Die Aktie des Konkurrenten Valneva, der mit seinem Stoff erst im Laufe des nächstes Jahres kommen soll, legte heuer sogar schon 220 Prozent zu.

Flop

Als Flop hat sich hingegen ein Totimpfstoff des deutsch-niederländischen Unternehmens Curevac herausgestellt, es zeigte zu wenig Wirkung, der Antrag wurde zurückgezogen. Nun wird an einem mRNA-Impfstoff gemeinsam mit GlaxoSmithKline gearbeitet. "Es gehört zum Image dazu, hier mitzumischen", sagt Salcher. mRNA werde sich mittelfristig am Markt gegenüber Totimpfstoffen durchsetzen. Moderna arbeite bereits an einer entsprechenden Grippeimpfung. Die Aktie von Curevac jedenfalls verlor heuer die Hälfte ihres Werts.