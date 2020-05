Die EZB steckt in der Zwickmühle

Staatsfinanzen

Staatsanleihen

Otmar Issing

Bild

Krise

Italien

EU-Parlament

Staatsanleihen

Euro-Krise

Der „Teufelskreis“ Banken-Staaten hat sich unterdessen noch verschärft: Vor allem in Euro-Krisenländern haben sich die Banken vermehrt Schuldpapiere ihres Heimatlandes ins Depot gelegt. Daraus entsteht ein Klumpenrisiko: Geht es mit denbergab, leiden die Banken – und umgekehrt. „Solange die Zinsen niedrig sind, pumpen sich die Banken voll mit“, hat der frühere EZB-Chefökonom soeben im KURIER-Interview gesagt. Die Zahlen belegen das eindrucksvoll. Vor der(2007) lagen nur 6,5 Prozent der spanischen Staatsschulden in den Büchern iberischer Banken. Zuletzt waren es laut DZ-Studie schon 34 Prozent. Auch inwird ein immer größerer Teil der Staatsschulden von inländischen Investoren gehalten: Der Anteil ist von 60 Prozent (2011) auf zuletzt 64 Prozent angestiegen, zeigen Daten der italienischen Notenbank. Der Anreiz ist groß, solange kein Eigenkapital aufgewendet werden muss. Dashat die Problematik zwar erkannt, im Zuge der „Basel III“-Debatte aber beschlossen, das Thema „Eigenkapital bei“ erst in einigen Jahren zu behandeln, um dienicht noch zu verschärfen.

Die deutsche DZ-Bank hat durchgerechnet, was wäre, wenn dieses Privileg fällt. Wäre der Kapitalbedarf für die Banken ähnlich wie bei Anleihen anderer (Nicht-Euro-)Länder, würde die Kernkapitalquote (Core Tier 1) der italienischen Intesa Sanpaolo um 1,13 Prozentpunkte und der Bank-Austria-Mutter Unicredit um 0,62 Prozent fallen. Die spanische BBVA hätte um 0,85 Prozentpunkte weniger Kernkapital. Eher minimal wären die Folgen für die französische Société Générale und die Deutsche Bank (0,08 und 0,05 Prozent). Noch dramatischer wären die Einbußen, würden für Euro-Staatsanleihen dieselben Regeln gelten wie für Firmenkredite: Das würde die Kapitallücken bei Intesa (-2.03 Prozentpunkte), Unicredit (-1,28 %) oder BBVA (-1,59 %) noch vergrößern.

Wenn die Banken in der Staatsfinanzierung leiser treten, hätte das auch für die Budgets Folgen. Je nachdem, ob die Banken ihre Anleihenbestände um 10 oder 25 Prozent reduzieren, würde diese „Nachfragelücke“ in Portugal, Spanien und Italien zwischen 90 und 225 Milliarden Euro ausmachen - fraglich, ob private Haushalte, ausländische Financiers und Notenbanken diese Lücken eins-zu-eins schließen würden. Teurer würde es für die Eurokrisenstaaten allemal – die Zinskosten würden steigen, was schlimmstenfalls die Schuldenkrise neu aufflammen lassen könnte. Ein weiterer Nebeneffekt: Hängt das Risiko und der Eigenkapitalbedarf für Staatsanleihen von der Bonität des Schuldners ab, erhielten die Ratingagenturen wieder vermehrt Einfluss auf die Staatsfinanzen.

Weiterführende Links:

Rede von Bundesbank-Präsident Jens Weidmann, 11. 11. 2013

Statement Europäischer Systemrisikorat

Italienische Staatsschulden – Daten der Banka d’Italia

Ignazio Angeloni: Briefing zu EZB-Bankenaufsicht und –prüfung, 23. 10. 2013