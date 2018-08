Die drei Krupp-Milliardäre kämpfen um ihr Vermächtnis

Dass ein Börsegang viele Jahre später zu Problemen führen kann, bekommen nun der deutsche Industriekonzern ThyssenKrupp und vor allem die Nachkommen von Firmengründer Friedrich Krupp zu spüren. Nicht nur zwischen den Aktionären sprühen seit geraumer Zeit die Funken, sondern auch zwischen Familie und jenem erlauchten Kreis, der ihre Interessen im Konzern vertreten soll. Mittlerweile haben auch sowohl Vorstands- als auch Aufsichtsratschef entnervt das Handtuch geworfen. Die Krise mündet zudem in schlechten Zahlen (der Verlust betrug im dritten Quartal 131 Millionen Euro). Und es droht die Zerschlagung des Konzerns.

Konkret gibt es zwei Bruchlinien. Die eine zwischen den beiden Finanzinvestoren Cevian und Elliot, die zusammen rund 20 Prozent der Anteile halten, und den anderen Aktionären. Die Fonds wollen bessere Zahlen sehen und machen enormen Druck. Der ausgeschiedene Aufsichtsratschef Ulrich Lehner sprach sogar von „Psychoterror“. Die beiden Fonds drängen auf einen großen Konzernumbau, der in einer Zerschlagung münden könnte. Möglichkeiten dazu gebe es, ist der Konzern doch längst nicht nur im Stahlbereich tätig, sondern sehr breit aufgestellt (siehe Infokasten). So böte sich etwa die lukrative Aufzugssparte für eine Abspaltung an. Konkrete Pläne legten die Fonds aber noch nicht vor. Sowohl Lehner als auch Ex-Vorstandschef Heinrich Hiesinger hatten eine Zerschlagung stets abgelehnt.