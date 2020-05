Die Bawag zieht es aufs Land hinaus

Die Filialoffensive geht indes weiter. 230 seien schon umgestellt, 326 gemeinsame Standorte mit der Post würden es bis Jahresende sein. Bis Ende nächsten Jahres sollte die endgültige Zahl von 500 erreicht sein. Klein: "Qualität geht vor Schnelligkeit." 100 Millionen Euro werden dafür investiert. Darüber hinaus will die Bawag ab nächstem Jahr auch bei Postpartnern vertreten sein. "Die Zahl ist noch offen, wir sind noch in Gesprächen, darunter mit einer großen Filialkette." Die Präsenz der Bawag im ländlichen Raum soll so ausgebaut werden.



Verkauft werden sollen dort Kontoboxen (mit der ein Konto eröffnet werden kann, Anm.) und einfache Sparprodukte. "Die Produkte sind selbsterklärend", sagt der Bawag-Vorstand. "Wir werden dort natürlich keine Wertpapierberatung machen." Wer weitere Infos benötige, könne sich an eine Filiale wenden. "Wir lassen niemanden im Regen stehen." Auch nicht an Samstagen. "Worüber andere reden, haben wir an 100 frequenzstarken Post-Standorten schon umgesetzt." Ein weiterer Ausbau sei vorstellbar.



Imagemäßig sieht Klein noch Nachholbedarf. Neben einer TV-Kampagne soll noch heuer eine Applikation für Mobile Banking über Handys für frischen Wind sorgen. Nicht zuletzt will Klein die Mehrsprachigkeit der Mitarbeiter in den Filialen besser hervorheben.