Die Angst vor Milliarden-Klagen

Noch ist schwer abzuschätzen, was am Ende die tatsächlichen Konsequenzen sein werden. Eine Zäsur im Tonfall, im Stil ist es jedenfalls: EU-Handelskommissar Karel De Gucht will die Verhandlungen für das Freihandelsabkommen mit den USA aussetzen – wenn auch nur teilweise und temporär.

Im März will De Gucht einen konkreten Vorschlag der Kommission zu Aspekten des Investitionsteils im geplanten Abkommen vorlegen. Dann soll es drei Monate lang eine öffentliche Debatte geben, bevor dieser Teil mit den USA weiter verhandelt wird.

De Gucht reagiert damit auf die zuletzt lauter werdende Kritik an der Verhandlungen, die einige Parteien und Nichtregierungsorganisationen als zu wenig transparent und zu sehr von den Interessen der US-Großkonzerne bestimmt ansehen. In einem Brief vom Montag an die 28 EU-Wirtschaftsminister, aus dem Der Standard und der britische Independent zitierten, zeigt sich De Gucht „zunehmend besorgt über den immer negativeren Ton“ zum Freihandelsabkommen.