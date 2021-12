Die Ampel-Eröffnungsbilanz: So geht's Deutschland

Die Schlagworte sind bekannt: Chipmangel, Lieferkettenchaos, hohe Energiepreise etc. All das trifft Exportweltmeister Deutschland hart, doch Feld sagt auch dazu: „Die deutsche Autoindustrie liefert weniger Autos aus. Aber die weniger gewordenen Chips haben die Unternehmen in Autos mit größerer Marge gesteckt und fahren ordentliche Gewinne ein. Das ist sehr oft Jammern auf hohem Niveau.“

Zurecht beim Arbeits- und Fachkräftemangel, findet Felbermayr. So suche Elon Musk für seine Tesla Gigafactory in Berlin 10.000 Mitarbeiter und habe allergrößte Probleme, ausreichend Mitarbeiter in kurzer Zeit zu finden. In den kommenden Jahren werde der Arbeitskräftemangel „für das Wachstum der Wirtschaft, aber auch das Wachstum der Beschäftigung zu einem Riesenproblem.“

Höherer Mindestlohn

In diesem Zusammenhang erstaunlich sei die geplante Sozialreform. Die Ampelkoalition nehme die Hartz-IV-Gesetze zurück, erhöhe den Mindestlohn auf 12 Euro die Stunde, streiche die Vermögensprüfung in der Grundsicherung für die ersten beiden Jahre und eröffne Arbeitslosen zur Armutsbekämpfung mehr Zuverdienstmöglichkeiten. Den gegenteiligen Weg will Österreichs Arbeitsminister Martin Kocher einschlagen. Felbermayr: „Schon interessant: Während man in Österreich auf Deutschland schielt, findet hier ein Umdenken statt.“

Vorbildcharakter für die Bundesregierung in Wien könnte auch der Berliner Plan haben, Infrastrukturprojekte zu beschleunigen. Feld: „Entscheidend wird sein, ob es die Ampel schafft, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und wichtigen Projekten Priorität einzuräumen. Denn der Wind bläst im Norden, die Industrie ist im Süden. Wir brauchen für die Energiewende also Stromtrassen durch ganz Deutschland.“