"Die Airlines liefern sich einen erbitterten Preiskampf auf Kosten der Mitarbeiter"

Unverholene Drohungen

Es sei unübersehbar, dass sich die Lage in der österreichischen Luftfahrtbranche zunehmend zuspitze, sagt Hebenstreit weiter. Die in Wien ansässigen Airlines lieferten sich einen erbitterten Preiskampf, mittlerweile ausschließlich auf Kosten der Bordbelegschaften. Die Spitze dieser Auseinandersetzung sei mit Sicherheit die aktuelle Situation bei der zur Ryanair-Gruppe zählenden Laudamotion am Flughafen Wien. „Das Unternehmen droht unverhohlen damit, MitarbeiterInnen zu kündigen, wenn nicht seitens des Betriebsrates eindeutig gesetzeswidrige Forderungen des Managements akzeptiert werden“, kritisiert der vida-Vorsitzende.