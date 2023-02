Die 151 Millionen oben drauf

Die Einhebung der Rundfunkgebühr steht aktuell auf dem politischen Prüfstand: Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) kann sich eine Abgabe für jeden Haushalt vorstellen, allerdings will sie auch einen „ORF-Rabatt“ schaffen. Billiger soll es also werden. Den größten Posten (zwischen sechs und acht Euro pro Monat, je nach Bundesland) will man dem Vernehmen nach nicht angreifen. Die Bundesländer sind gerade in ORF-Fragen eine starke Lobby in eigener Sache: Jedes hat sein eigenes Landesstudio, Landesdirektorin oder -direktor. Dieses Gefüge aufzumachen, ist heikel für jede Regierung, schließlich braucht es die Zustimmung nicht nur von den aus den Bundesländern stammenden Nationalräten, sondern auch grünes Licht in der Länderkammer, dem Bundesrat.