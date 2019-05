Dicke Luft bei der Bankenaufsicht

Otto-Wagner-Platz in der Nähe der Votivkirche in Wien. Auf der einen Seite ist schon lange die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) angesiedelt, ein paar Schritte entfernt, noch nicht ganz so lange, die Finanzmarktaufsicht (FMA). Zumindest in Sachen Aufsicht über die heimische Bankenwelt ist der Frieden unter den Nachbarn empfindlich gestört. Hintergrund dafür ist eine Reform, die Anfang 2020 in Kraft treten soll. Damit werden die Agenden der Bankenaufsicht, die derzeit auf beide Nachbarn aufgeteilt ist, bei der FMA gebündelt.