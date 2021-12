Diana Langes übernimmt mit 2022 Tyrolean Jet Services

Langes-Swarovski hatte 1978 gemeinsam mit Christian Schwemberger-Swarovski die Aircraft Innsbruck übernommen, aus der neben dem Flugunternehmen Tyrolean Airways unter anderem auch die Tyrolean Jet Services hervorging. Die bereits 1958 gegründete Airline führte bisher Geschäfts- und Privatjetreiseflüge für Swarovski durch und besitzt derzeit drei Flugzeuge. Der Deal hatte sich schon abgezeichnet. "Ich will Tyrolean Jet Services kaufen", würde Diana Langes zuletzt im Wirtschaftsmagazin "trend" zitiert.

Langes will laut eigenen Angaben weiterhin am Standort Innsbruck als Hauptsitz festhalten. Neben Eigenflugzeugen sollen auch Flugzeuge von Dritten unter Managementvertrag genommen und von Innsbruck aus charterbar sein sowie technisch in Schuss gehalten werden, hieß es. "Somit soll vielen bestehenden Mitarbeitern wieder ein sicherer Arbeitsplatz in der Flugindustrie am Standort Innsbruck garantiert werden können, darüber hinaus ist auch mittelfristig eine Expansion das erklärte Ziel", kündigte das Unternehmen im Namen von Langes an.

Im Sommer war bekannt geworden, dass die Fluglinie ihren Mitarbeiterstand von 60 auf 30 halbiert. Zuletzt wurden Millionenverluste eingeflogen.