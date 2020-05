Diabetes: Medizin-Start-up 4a medicom ist pleite

Für das Projekt, an dem unter anderem die 4a technology GmbH, sowie drei Finanzinvestoren aus Österreich, Deutschland und der Schweiz, konnte trotz hoch-attraktiver Technologie eine weitere Finanzierung nicht gesichert werden.

Die 4a medicom GmbH wurde im Jahre 2006 gegründet und beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung von innovativen Blutanalyse- bzw. Glucosemesssystemen.

Als Hauptgrund für die Insolvenz wurden technologische Herausforderungen in Kombination mit einem gravierenden Preisverfall im adressierten Diabestes-Markt genannt. Vor diesem Hintergrund ist nicht abschätzbar, wie sich der Markt in den nächsten Jahren entwickeln wird. Die Anbieter und Investoren in diesem Markt verhalten sich gegenwärtig aufgrund der Preisentwicklung abwartend.

Die 4a medicom GmbH beschäftigt derzeit 10 Mitarbeiter. Die weiteren Schritte liegen beim Insolvenzverwalter.

Die Insolvenz der 4a medicom GmbH und der damit verbundene Verlust des Investments durch die Beteiligung in die 4a medicom GmbH ist ein herber Schlag für die 4a technology Holding und alle weiteren Beteiligten.

Die Insolvenz der 4a medicom GmbH beeinträchtigt die Stabilität und weitere Entwicklung der 4a Gruppe nicht. Die Entwicklung von neuen Technologien im Bereich der Kunststofftechnik bleibt weiterhin klarer Fokus der 4a-Gruppe. Die übrigen Unternehmen der 4a Gruppe entwickeln sich sehr gut, ebenso ist die finanzielle Gesamtsituation der Gruppe unverändert stabil.