Ticker: Deutschland verkaufte wieder mehr neue Diesel-Pkw

Seit März 2010 hatte es keine griechischen Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit gegeben. Jetzt will die Schuldenagentur PDMA etwa zwei bis drei Mrd. Euro so aufnehmen, berichtete das Staatsfernsehen ERT am Montag. Im Sommer 2018 ist das letzte Hilfsprogramm für Griechenland ausgelaufen. Seither muss sich Athen aus eigener Kraft Geld beschaffen.

Die Rendite für Staatsanleihen war am Montag auf etwa 3,6 Prozent gefallen. Dies ist der niedrigste Stand seit gut zwölf Jahren. Zum Vergleich: Österreich genießt viel mehr Vertrauen und konnte sich zuletzt um nur 0,5 Prozent Geld über zehnjährige Anleihen besorgen.