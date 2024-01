Neuwagen: CO2-Werte höher als angegeben in Deutschland

Der Unterschied zwischen Herstellerangaben und tatsächlichen CO₂-Emissionen bei Neuwagen in Deutschland hat sich einer Studie des Umweltforschungsverbunds ICCT zufolge vergrößert: Im Jahr 2022 lag die Differenz für in Deutschland neu zugelassene Autos durchschnittlich bei 14,1 Prozent, wie die Forscher am Mittwoch in Berlin mitteilten.