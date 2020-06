Deutschland: Atomausstieg stockt

Peter Altmaier sah bei seiner Angelobung zum Umweltminister am Dienstag gar nicht so locker aus wie sonst. Das letzte Talent unter den Vertrauten von Kanzlerin Angela Merkel ahnte wohl die Schwere seiner Aufgabe: Innerhalb weniger Monate soll er den Neustart in einem der wichtigsten Projekte ihrer Regierungszeit schaffen. Denn die " Energiewende" hat, abgesehen vom überhasteten Abschalten vieler Atomkraftwerke (AKW), noch gar nicht richtig begonnen. Am Mittwoch findet dazu ein Gipfel in Berlin statt. Altmaiers geschasster Vorgänger Norbert Röttgen hatte die Probleme aus Wahltaktik kleingeredet, als er Merkel während des Tsunami-bedingten F­ukushima-Unglücks zum populären Totalausstieg aus der Atomkraft drängte.

Zwar wächst die Alternativenergie schneller als erwartet, doch am falschen Ort und mit zu hohen Kosten. Die ergiebigsten Windenergieanlagen stehen im Norden, der Großteil ihres Stroms wird aber im boomenden Süden gebraucht, wo die Grundlast der Atomkraftwerke nun fehlt. 4500 Kilometer neue Stromtrassen müssen jetzt rasch her. Gegen die machen aber überall Bürger vor Ort mobil, oft unter Führung lokaler Grüner. Aber auch Landesregierungen, wie die des CDU-geführten Thüringen, blockieren: Sie wollen Geld für ihre Zustimmung sehen.

Auch funktioniert der Teil-Ersatz der AKW durch neue Gaskraftwerke nicht, die bei schwachem Wind aushelfen müssen. Zwei Dutzend wären dringend nötig, werden aber von den Energieversorgern nur zögernd gebaut, weil sie sich für die geringe Teillast nicht rechnen. Ohne sie sind aber Stromausfälle, vor allem in Süddeutschland, mit allen Folgen für die computerisierte Wirtschaft und die Verbraucher programmiert. Nur durch den sehr milden Winter der vergangenen Saison wurde verhindert, dass Strom nicht großflächig ausfiel.