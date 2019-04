Deutscher Waffenhersteller Heckler & Koch schreibt Millionen-Verlust

800 Mitarbeiter

Der Druck auf das Traditionsunternehmen mit seinen rund 800 Mitarbeitern bleibt damit hoch. So hoch, dass die Belegschaft jüngst mehrheitlich zu einem bemerkenswerten Schritt bereit war: Sie soll künftig 2,5 Stunden pro Woche mehr arbeiten, ohne dafür Geld zu bekommen. Für diesen Lohnverzicht entschied sich eine Versammlung von IG-Metall-Mitgliedern, die bei H&K arbeiten, Anfang April.



Doch wie die Deutsche Presse-Agentur aus informierten Kreisen erfuhr, steht der neue Tarifvertrag samt Lohnverzicht auf wackligen Füßen - das Abstimmungsergebnis war mit einer einzigen Stimme Mehrheit und einem Prozentergebnis von 50,44 Prozent so knapp, dass Gegner des Lohnverzichts es angefochten haben - sie haben moniert, dass eine Mehrheit von mindestens 51 Prozent nötig gewesen wäre. Zudem ist in der Belegschaft das Misstrauen gegenüber der Chefetage groß - viele Beschäftigte bezweifeln, dass die Lage wirklich so ernst ist, als dass sie unbezahlte Mehrarbeit leisten müssten.