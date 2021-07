Deutscher Prothesen-Hersteller Ottobock bereitet Börsengang vor

Der deutsche Prothesen-Konzern Ottobock dürfte einen milliardenschweren Börsengang im kommenden Jahr in Angriff nehmen. Das Unternehmen aus Duderstadt in Niedersachsen, bei dem vor vier Jahren der schwedische Finanzinvestor EQT eingestiegen war, sei gerade dabei, Investmentbanken zu mandatieren, die Ottobock bei der Emission begleiten sollen, sagten mehrere mit den Plänen vertraute Personen am Donnerstag.

Insiderinformationen

EQT gehören 20 Prozent der Anteile, 80 Prozent liegen weiterhin bei der Gründerfamilie Näder. Das Orthopädietechnik-Unternehmen könnte beim Börsengang - gemessen an börsennotierten Rivalen wie der isländischen Össur und Hanger aus den USA - mit mehr als fünf Milliarden Euro bewertet werden, hieß es in Finanzkreisen.