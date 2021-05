Deutscher Energieriese RWE will an die Weltspitze

Der Energiekonzern RWE will in zahlreichen Industriestaaten einschließlich der USA zum führenden Anbieter erneuerbarer Energien werden. Das sagte der neue Vorstandsvorsitzende des Konzerns, Markus Krebber, der „Welt am Sonntag“. „Über die gesamte Wertschöpfungskette – mit Erzeugung, Speicher- und Wasserstofftechnologien – wollen wir marktführend in unseren Kernmärkten sein, also in Deutschland, anderen Ländern der Europäischen Union, England und in den USA.“

Krebber sprach in diesem Zusammenhang von „einem gewaltigen Investitionsbedarf“. Der RWE-Chef kündigte an, der Konzern solle bis 2040 Klimaneutralität zu erreichen.

Die RWE mit Sitz in Essen ist der zweitgrößte Energieversorger Deutschlands und hat bereits des Kohle- und den Atomausstieg hinter sich. In Österreich ist der Konzern an dem Kärntner Regionalversorger Kelag beteiligt.