Deutscher Bayer-Konzern will Monsanto übernehmen

Der Bayer-Konzern will den US-Agrarchemie-Riesen Monsanto für 62 Milliarden US-Dollar übernehmen. Das Dax-Unternehmen legte am Montag ein offizielles Angebot vor. Demnach bieten die Leverkusener je Monsanto-Aktie 122 US-Dollar in bar.

Sollte die Übernahme funktionieren, wäre Bayer der größte Saatguthersteller weltweit.

Der amerikanische Hersteller Monsanto steht als Hersteller von gentechnisch verändertem Saatgut in der Kritik.