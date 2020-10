Deutscher Bankenverband drängt auf Einführung von digitalem Euro

Die deutschen Privatbanken dringen auf die rasche Einführung eines digitalen Euro. "Wenn Europa diese Innovation verschlafen sollte, könnte langfristig auch seine Währungshoheit verloren gehen – an private Unternehmen oder an andere Staaten", warnte der Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken, Hans-Walter Peters, am Donnerstag. An digitalem Geld werde über kurz oder lang kein Weg vorbeiführen.

"Zögern wäre fahrlässig, China hat auf diesem Gebiet bereits einen großen Vorsprung", sagte Peters. Die Volksrepublik arbeitet schon seit längerer Zeit an einem digitalen Yuan und hat bereits eine Testphase mit 50.000 Bürgern gestartet.