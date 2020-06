Deutsche Wirtschaft könnte im Sommer um sieben Prozent wachsen

Die deutlich verbesserte Stimmung in der deutschen Wirtschaft deutet dem ifo-Institut zufolge auf eine Rückkehr zu Wachstum in der zweiten Jahreshälfte hin. "Wir rechnen ab dem dritten Quartal wieder mit Wachstum", sagte ifo-Experte Klaus Wohlrabe am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. "Im Sommerquartal könnte es zu einem Plus von um die sieben Prozent reichen."

Tal durchschritten

Im zu Ende gehenden zweiten Vierteljahr dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) hingegen wegen der Coronakrise im zweistelligen Bereich eingebrochen sein. "Wir haben das Tal durchschritten, den Tiefpunkt haben wir hinter uns, es geht wieder aufwärts."

Offen sei aber, wie schnell sich die Konjunktur von der schlimmsten Rezession der Nachkriegszeit wieder erhole. "Die Lage in der Industrie ist immer noch sehr schlecht - besonders in den Kernbereichen Maschinenbau, Auto, Chemie und Elektrotechnik", sagte Wohlrabe.

Bessere Erwartungen

"Die Erwartungen verbessern sich in der Industrie zwar deutlich - sie sind aber nur weniger pessimistisch und noch nicht optimistisch." Immerhin seien die Exporterwartungen deutlich gestiegen. "Die Unternehmen hoffen, dass die Öffnung bei vielen Handelspartnern das Exportgeschäft beleben wird." China etwa sei schon wieder auf einem normalen Niveau.