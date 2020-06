Deutsche Steuersünder: Streit ums Schwarzgeld

Die eidgenössischen Banken UBS, Coutts Bank sowie die Merrill Lynch Bank Schweiz weisen alle Vorwürfe vehement zurück. In Bankerkreisen in Zürich gibt man sich betont gelassen. Was da herüberwehe aus dem „großen Kanton“, wie die Schweizer die Bundesrepublik gerne nennen, sei nichts als politisches Getöse. „Als ob nicht jeder wüsste, dass die SPD sich mit Blick auf das Wahljahr 2013 gerade in der Steuerfrage gegen Merkel und Schäuble in Stellung bringt“, so ein Insider.